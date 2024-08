Sport bei Hitze - was Hobbysportler beachten sollten

Wann sollte ich Sport treiben?

Sofern es um sportliche Bestätigung draußen geht, sind die besten Stunden dafür am frühen Morgen, bevor sich die Luft aufgewärmt hat, oder am späten Abend nach Abkühlung der Außentemperatur. Mittags und nachmittags ruht man dagegen besser, um den Körper nicht unnötig zu belasten.

Bei Sport in Innenräumen hängt es davon ab, wie warm und stickig es dort ist. Fitnessstudios besitzen in der Regel Klimaanlagen und sind gut durchlüftet, so dass dort auch tagsüber Sport getrieben werden kann. Dennoch ist die Belastung höher als im Normalfall.

Bei Turnhallen kann es dagegen sehr unterschiedlich aussehen: Je nach Belüftung, Heizung oder Sonnenstand könnten diese durchaus aufgewärmt und stickig sein.

Wo sollte ich Sport treiben?

Wenn es geht, weichen Sie ab spätestens 30 Grad Außentemperatur in den Schatten aus. Wenig geeignet sind asphaltierte Flächen oder offene Felder mit direkter Sonneneinstrahlung.

Sport im Schatten

Wälder oder Naturparks bieten oft bessere und kühlere Bedingungen. Besonders an Gewässern sind schattige Plätze empfehlenswert. Dazu kann das Wasser gegebenenfalls bei der Abkühlung helfen.

Richtige Kleidung ist wichtig

Sollte man dennoch bei Hitze Sport treiben und nicht verzichten wollen oder sogar z. B. durch Spielansetzungen dazu gezwungen sein, sich körperlich zu betätigen, gibt es einige Orientierungspunkte. In jedem Fall sollte man Sonnencreme verwenden, da die Sportanlagen oftmals nicht durch Schatten geschützt sind und UV-Strahlen eine große Gesundheitsbelastung darstellen. Am besten daher mehrfach pro Tag eincremen.

Auch eine Kopfbedeckung ist nützlich, vor allem um einem Sonnenstich auszuweichen. Sonnenbrillen schützen die Augen. Die Wahl der Kleidung spielt eine große Rolle. Möglichst hell, luftig und atmungsaktiv sollte sie sein, damit der Schweiß richtig abtransportiert werden kann.

Viel trinken, aber nicht zu kalt!

Selbstverständlich verliert der Körper bei großer Anstrengung in der Hitze deutlich mehr Flüssigkeit als sonst. Daher ist Trinken noch wichtiger bei hohen Temperaturen. Empfehlenswert ist es, bereits vor der Sportausübung ausreichend Wasser aufzunehmen. Eine halbe Stunde vorher und mindestens einen halben Liter.

Damit startet man nicht durstig. Der Deutsche Sportärztebund empfiehlt während der Ausübung ca. 10-13-ml/kg pro Stunde - bei einem 80kg schweren Menschen also ungefähr ein Liter in 60 Minuten.

Befindet man sich in großer Hitze, kann das Herunterkühlen mit kaltem Wasser, Eis oder Cool Packs helfen. Allerdings sollte man diese nur zu Kühlungszwecken benutzen!

Trinkt man beispielsweise zu kaltes Wasser bzw. eisgekühlte Getränke, kann der Temperaturunterschied den Kreislauf überfordern und zum Hitzeschock oder Herz-Rhythmus-Störungen führen. Auf Alkohol sollte verzichtet werden: Dieser entzieht dem Körper Wasser und stört die Leistungsfähigkeit ohnehin.