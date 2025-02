DEG - die eisige Angst vor dem Abstieg

Fünf Spieltage noch - und der Abstiegskampf in der Deutschen Eishockey-Liga spitzt sich allmählich zu. Nach dem überraschenden Auswärtserfolg des bisherigen Tabellenletzten Düsseldorfer EG am Sonntag in Frankfurt (8:4) sind nunmehr die Augsburger Panther auf den letzten Tabellenplatz gerutscht, der den Gang in die zweite Liga zur Folge hätte.

Doch die Dinge sind eng: Augsburg hat aktuell 45 Zähler auf dem Konto, Düsseldorf als Vorletzter 46 und Iserlohn ist auch noch mit in der Verlosung. Die Sauerländer kommen aktuell auf 47 Punkte. In dieser Gemengelage wichtig: Die DEG hat noch ein Spiel mehr zu absolvieren, hat also noch einmal mehr die Möglichkeit zu punkten, als die Konkurrenz.

DEG - zwei schwere Auswärtsspiele vor der Brust

Allerdings haben es die nächsten Aufgaben der DEG in sich: Am Mittwoch (26.02.2025) reisen sie zum Nachholspiel des 27. Spieltags zu den Nürnberg Ice Tigers, um nur zwei Tage später in einer ganz anderen Region der Republik gefordert zu sein: Am Freitag treten sie bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven an. Beide Teams sind aktuell leistungsmäßig eigentlich deutlich höher einzuschätzen als die DEG, Punkte für Düsseldorf wären in beiden Spielen durchaus überraschend.

Die Lage ist höchst gefährlich für die DEG. Und nun droht auch noch der Ausfall von Top-Stürmer Tyler Gaudet, der nach einem Check in die Bande mit schmerzverzerrtem Gesicht früher vom Eis musste. Der Ausfall des zweitbesten Scorers im Team, der allein in Frankfurt zwei Tore und drei Vorlagen sammelte, wäre im Endspurt besonders bitter für die Düsseldorfer.