Olympiasieger Axelsen schlägt bei German Open in Mülheim auf

Stand: 24.02.2025, 20:04 Uhr

Die German Open in Mülheim an der Ruhr sind das Badminton-Highlight in Deutschland. Das hochklassig besetzte Turnier, das zum 25. Mal in Mülheim ausgetragen wird, startet am Dienstag.