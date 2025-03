Lemgoer Offensive von Leipzig nicht zu stoppen

Die Partie begann direkt mit einem Statement der Gäste: Erst konnte Torhüter Constantin Möstl einen Wurf von Luca Witzke fangen, dann leitete er den Tempogegenstoß ein und bediente Jarnes Faust zum 1:0. Nach fünf Minuten führte der TBV bereits mit 5:2. Zwar kam Leipzig wieder bis auf einen Treffer heran (5:6/8.), doch die Lemgoer blieben das bessere Team und bauten ihren Vorsprung wenig später wieder aus (7:10/13.).

Stolze viereinhalb Minuten hielt dieser Spielstand, bis Niels Versteijnen das elfte Tor der Gäste erzielte (7:11/18.). Bis zur Pause kontrollierte Lemgo das Geschehen und zog weiter davon. Nach Lukas Huteceks Treffer zum 10:17 (25.) am Ende eines 3:0-Laufs nahmen die Hausherren eine Auszeit, um diesen zu stoppen. So einfach ließ sich die TBV-Tormaschinerie allerdings nicht aufhalten. Zur Pause hatte Kehrmanns Team bereits starke 19 Treffer erzielt und Torhüter Möstl dank sieben Paraden nur zwölf Gegentore zugelassen.

Leipziger Aufholjagd hält nur kurz

Leipzig kam gut aus der Kabine und verkürzte zunächst auf 14:19 (34.). Eine Aufholjagd der Gastgeber blieb allerdings aus und der TBV führte wenig später bereits wieder mit 15:22 (38.). Auch dank einer doppelten Überzahl konnte Lemgo den Vorsprung noch weiter ausbauen (15:24/41.). Kurz darauf musste Leipzig den Verlust von Kapitän Simon Ernst verkraften, der sich seine dritte Zeitstrafe einhandelte und folgerichtig die Rote Karte sah (44.).

Mit Samuel Zehnders Treffer zum 17:27 war der Vorsprung der Gäste in der 46. Minute erstmals zweistellig und die Partie damit so gut wie entschieden. Nach dem 18:30 (50.) durften bei Lemgo auch einige Spieler aus der zweiten Reihe Spielpraxis sammeln und einen am Ende deutlichen Auswärtssieg ins Ziel bringen.

Bester Torschütze der Partie war Lemgos Versteijnen mit acht Treffern. Torhüter Möstl kam trotz Schonung in der Schlussphase auf 13 Paraden.

Heimspiel gegen Flensburg

Für den TBV geht es am kommenden Samstag (29.03.2025/19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt weiter.