TBV Lemgo Lippe holt Torwart-Talent Borreck

" Linus passt super in unser Konzept. Er ist ein junger, hochtalentierter und hungriger Spieler, der sich bis in die Bundesliga hocharbeiten möchte ", sagte TBV-Torwarttrainer Matthias Struck zur Neuverpflichtung. Borreck unterschrieb einen Vertrag bis zum 30.06.2027.

Der 19-Jährige soll über die Zweitvertretung in der 3. Liga Spielpraxis sammeln, aber auch an die erste Mannschaft herangeführt werden. Hinter dem Österreicher Constantin Möstl und Urh Kastelic (Slowenien) wird der 1,99-Meter-Mann die dritte Torwartposition besetzen.

Großes Ziel: Bundesliga

" In Lemgo finde ich hervorragende Bedingungen, um mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln, während ich gleichzeitig den dualen Karriereweg fest im Blick behalten kann. Mein großes Ziel ist es natürlich irgendwann einmal in der Bundesliga zu spielen ", so Borreck.

Borreck gilt als großes Talent und ist Teil der deutschen U19-Nationalmannschaft. Zuletzt war er Leistungsträger des A-Jugend-Bundesligateams in Dormagen, feierte zudem für die Herren bereits sein Zweitliga-Debüt.

Unsere Quelle: