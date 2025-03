European League: Gummersbach ringt Melsungen nieder

Melsungen kommt ran - Gummersbach bleibt stabil

Melsungen kam verbessert aus der Kabine, Kristopans glich in der 34. Minute zum 16:16 aus. VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson nahm eine Auszeit und ermahnte seine Spieler zu mehr Ruhe. Danach schaltete der VfL wieder einen Gang höher: Kentin Mahé (40.) traf zum 19:17, ehe Milos Vujovic einen schnellen Gegenstoß nach Ballgewinn vor dem eigenen Tor mit dem Treffer zum 20:17 abschloss.

Melsungen kam durch Nikolaj Enderleit (44.) wieder auf ein Tor heran (20:19) und blieb dran, doch der Aufwand kostete die personell angeschlagenen Gastgeber viel Kraft. Mit drei Toren in Serie durch Ole Pregler und Schluroff (2) spielte sich Gummersbach knapp zehn Minuten vor Spielende eine 25:21-Führung heraus. Der starke Kristopans (56.) verkürzte den Rückstand auf zwei Tore, aber die Hausherren ließen nichts mehr anbrennen.

Vor dem Rückspiel in Melsungen am Dienstag (1. April) steht für den VfL in der Bundesliga schon am Donnerstag (19 Uhr) ein Heimspiel gegen die HSG Wetzlar an.

