Nations League: Wie ein Hombrucher Balljunge ein Tor der DFB-Elf einleitete

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschlands kuriose Eckball-Variante im Video Sport. . 00:19 Min. . Verfügbar bis 24.03.2026. WDR.

Zum ersten Mal Balljunge

Für Noel Urbaniak war es an diesem Abend die Premiere. Sein Trainer beim Hombrucher SV hatte Karten für das Nations-League-Spiel in Dortmund, die einzige Bedingung: "Ihr müsst Balljungen sein." Darauf hatte Noel zunächst keine große Lust, wie seine Mutter Katharina im WDR-Interview erzählt. "Noel meinte zuerst, Balljunge - das ist nichts für mich. Aber dann ist er doch zusammen mit vier weiteren Spieler zum Spiel gefahren."

Das Dortmunder Stadion ist ihm bestens vertraut. "Wir sind große BVB-Fans, die ganze Familie ist BVB-verrückt und wir gehen zu vielen Spielen. Schon als kleiner Junge ist Noel mit ins Stadion gegangen", berichtet Noels Mutter.

"Wir hatten Augenkontakt"

An seinen ersten Einsatz als Balljunge wird sich Noel noch lange erinnern. Am Sonntagabend hielt er den Ball in der Hand, als sich ihm DFB-Kapitän Joshua Kimmich näherte, um den Eckstoß auszuführen. Der 15-Jährige erkannte die Situation und warf den Ball blitzschnell zu Kimmich, der Italiens Unaufmerksamkeit im Strafraum ausnutzte und flach in die Mitte spielte, wo Jamal Musiala komplett frei stand und ins leere Tor traf.

"Wir hatten Augenkontakt, ich habe ihm den Ball sofort zugeworfen, dann ist das Tor passiert", beschrieb Noel Urbaniak die Situation nach dem Spiel. Nach Abpfiff trafen sich der Balljunge und Kimmich für ein gemeinsames Foto am Spielfeldrand. "Jo hat den Ball unterschrieben und hat danke gesagt."