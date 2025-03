Der KEC brauchte ein paar Minuten, um sich von dem Rückstand zu erholen, kamen dann jedoch wieder vor das Gäste-Tor. Was fehlten, waren die Abschlüsse. Stattdessen zeigte sich Bremerhaven auf der anderen Seite eiskalt. Ziga Jeglic traf traumhaft zum 2:4, indem er den Puck von rechts über die Schulter Hudaceks in den linken Winkel zimmerte (54.).

KEC-Trainer Kari Jalonen nahm in den Schlussminuten Hudacek vom Eis. Gebracht hat das aber nichts mehr. Stattdessen traf Miha Verlic in der letzten Minute ins leere Tor. Spiel fünf findet am Mittwoch (26.03.2025, 18.45 Uhr) in Bremerhaven statt.