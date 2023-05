Es war in dieser Saison bereits das vierte Duell mit Frisch Auf Göppingen. Das Hinspiel in der Handball-Bundesliga hatte Lemgo verloren (31:34), und in der zweiten Runde der European League war Lemgo trotz eines 33:31-Heimsieges im Rückspiel an den Göppingern gescheitert, weil diese das Hinspiel mit 28:24 gewonnen hatten.

Lemgo erwischt guten Start

Die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann wollte die Bilanz also nun mit ihrem zweiten Heimsieg ausgleichen, und sie legte einen guten Start hin. Nach sechs Minuten lagen die Hausherren mit 5:2 in Führung. Diese Führung behauptete Lemgo. Göppingen glich zwar zweimal aus (6:6, 14:14), wechselte aber schließlich beim 17:20 mit einem Drei-Tore-Rückstand die Seiten.