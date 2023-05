Während GWD Minden dem HSV Hamburg mit 31:35 (14:16) unterlag, verlor der VfL Gummersbach sein Auswärtsspiel bei Hannover-Burgdorf mit 27:28 (9:14). Tabellenschlusslicht ASV Hamm-Westfalen hatte beim 32:39 (14:22) keine Chance.

GWD zu Beginn ohne Ordnung

GWD Minden erwischte gegen den HSV Hamburg am Mittwochabend einen rabenschwarzen Start. Früh lag das Team mit 2:5 zurück, und als Sveinn Johannsson für zwei Minuten vom Feld musste und GWD den Torwart durch einen Feldspieler ersetzte, war die Ordnung völlig verloren.

HSV-Torwart Vortmann überragend

Hinzu kam, dass HSV-Torwart Jens Vortmann (elf Paraden in der ersten Hälfte) überragend hielt und in der Phase, in der Minden ohne Torwart spielte, sogar aus der Distanz zweimal traf. So lagen die Ostwestfalen in diesem wichtigen Spiel schon nach sechs Minuten deutlich mit 2:7 zurück.