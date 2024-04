Beim folgenden Angriff der Hamburger wurde ein umstrittenes Stürmerfoul gepfiffen. So kamen die Gäste noch mal in den Ballbesitz, und Julian Köster traf in der Schlussekunde zum Ausgleich für Gummersbach.

Bester Torschütze vor 3.450 Zuschauern in Hamburg war Gummersbachs Milos Vujovic mit elf Toren.

BHC gewinnt Kellerduell

Lukas Stutzke (r.) vom Bergischen HC bei einer Abwehraktion

Bereits am Freitag hatte der Bergische HC das Kellerduell beim Tabellenletzten HBW Balingen-Weilstetten mit 25:21 (11:12) für sich entschieden und damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben erhalten.

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Jamal Naji sah es bis zur Pause jedoch nicht nach einem Sieg des BHC aus, die Gastgeber führten zur Halbzeit mit einem Tor Vorsprung. Danach drehte der BHC unter dem neuen Trainergespann Arnor Gunnarsson, Markus Pütz und Fabian Gutbrod innerhalb weniger Minuten den Rückstand in einen Vorsprung und ließ sich diesen bis zum Ende nicht mehr aus der Hand nehmen.

Bester Torschütze der Partie war BHC-Spieler Noah Beyer mit acht Treffern.

Gunnarsson ist "unfassbar glücklich"

" Die ersten drei Tage waren natürlich schon eine Achterbahnfahrt, aber diese positive Energie, die die Jungs die letzten Tage gezeigt haben, fand ich überragend ", sagte Gunnarsson nach der Partie. " In der Kabine schon vor dem Spiel habe ich gemerkt, das heute etwas mit dieser Energie der Jungs geht. Wir haben von Anfang an unfassbar gekämpft. Und ich bin unfassbar glücklich, dass wir heute gewonnen haben. "

Quelle: red