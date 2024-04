Gegen Wolfsburg hielten die Duisburgerinnen die Partie dann auch lange offen und gingen sogar in Führung. Am Ende mussten sie sich dem Tabellenzweiten aber klar mit 1:4 (0:0) geschlagen geben. Für den ersehnten ersten Saisonsieg bleiben den Zebras nun noch drei weitere Chancen.

Einseitige erste Halbzeit

Die erste Halbzeit war eine einseitige Angelegenheit, in der die Wölfinnen Möglichkeiten fast im Minutentakt vergaben. Schon nach sechs Minuten traf Fenna Kalma den Pfosten, in der Folge scheiterte auch Vivien Endemann zwei weitere Male am Aluminium.

Ansonsten war es vor allem die starke Duisburger Schlussfrau Ena Mahmutovic, die ihr Team im Spiel hielt. Sie klärte unter anderem gegen Jule Brand, Joelle Wedemeyer und die starke Kalma in höchster Not. So ging es trotz eines deutlichen Wolfsburger Plus' an Chancen und Ballbesitz mit 0:0 in die Kabine.