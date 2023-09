Die Gäste konnten vor 10.028 Zuschauern zu Beginn der Partie nur die ersten drei Minuten ausgeglichen gestalten. Miloš Vujović hatte in der 3. Minute per Siebenmeter zur 3:2-Führung für den VfL getroffen - es sollte das einzige Mal in diesem Spiel gewesen sein, dass die Gäste in Front lagen.