Knappe Pausenführung für die Gäste

Die Anfangsphase war eine Art Privatduell zwischen Lemgos Niels Versteijnen und Gummersbachs Ellidi Vidarsson, die früh auf je drei Tore kamen. Beim Stand von 4:4 startete der VfL den ersten Lauf der Partie und kam mit vier Treffern in Serie zu einer 8:4-Führung (13.).

Versteijnen und Samuel Zehnder brachten die Gäste wieder bis auf zwei Tore heran (8:6/14.). Wenige Minuten später waren die Oberbergischen zurück im Spiel und glichen durch Jan Brosch zum 10:10 aus (22.). Und der TBV behielt das Momentum auf seiner Seite. Tore von Urh Kastelic und Lukas Hutecek brachten die Lipperländer mit 12:10 in Führung, was eine Gummersbacher Auszeit zur Folge hatte (24.). Doch Lemgo hielt den Vorsprung, auch in Unterzahl. Zur Pause stand eine 14:12-Führung für die Gäste.

Gummersbach mit starker zweiter Hälfte

Nach dem Seitenwechsel sah Lemgos Brosch früh die Rote Karte (32.). Der VfL kam besser aus der Kabine und drehte umgehend das Spiel zu einer 17:14-Führung (37.). Julian Köster erzielte beim 5:0-Lauf seiner Mannschaft vier Treffer in Serie. Aber der TBV ließ sich nicht abschütteln und verkürzte unter anderem durch zwei Versteijnen-Treffer auf 18:17 (40.).

Doch Gummersbach zog erneut an und auf 21:18 davon, woraufhin TBV-Trainer Florian Kehrmann die nächste Auszeit nahm. Die brachte zunächst aber nicht den gewünschten Effekt, denn die Hausherren hielten ihren Vorsprung bis in die Schlussphase hinein. Zwei Minuten vor dem Ende sah mit Stepan Zeman auch ein Gummersbacher die Rote Karte beim Stand von 28:25 (59.). Trotz Unterzahl in den letzten 120 Sekunden machten Dominik Mappes und Tom Jansen mit ihren Treffern alles klar für den VfL.

Beste Torschützen der Partie waren Lemgs Versteijnen mit acht und Gummersbachs Vidarsson mit sechs Treffern.