BBL-Playoffs: Letzte Chance für die Baskets Bonn

Zu Gast ist Berlin, das als Vizemeister favorisiert ist und in der Serie bereits 2:0 vorne liegt. Es ist also der erste Matchball in der Serie für die Albatrosse. Diese haben auswärts eine schwächere Bilanz als zuhause - dennoch dürfte man in der Hauptstadt gewillt sein, so schnell wie möglich ins Halbfinale einzuziehen und kräftezehrende weitere Spiele zu vermeiden.

Enges zweites Spiel macht Hoffnung