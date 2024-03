Nach acht Niederlagen in Serie stehen die Bergischen in der Tabelle auf Platz 17 und haben einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Ein Sieg gegen Champions-League-Sieger Magdeburg am Sonntag (18 Uhr) wäre aber eine große Überraschung. "Wir spielen gegen die aus meiner Sicht aktuell beste Mannschaft der Welt", sagte BHC-Trainer Jamal Naji. "Ob wir eine Chance auf Punkte haben, entscheiden nicht wir, sondern der Gegner."

In der Länderspielpause habe die Mannschaft in Kleingruppen die 24:31-Niederlage gegen den VfL Gummersbach aufgearbeitet. "Uns haben leichte technische Fehler in der zweiten Halbzeit das Genick gebrochen" , so Naji. "Das ist ein Muster bei uns, das wir abstellen wollen. Es geht dann auch darum, zur richtigen Zeit einmal das Tempo herauszunehmen und nicht volles Risiko zu gehen."