Zu Beginn der Saison zählte Absteiger GWD Minden noch zu einem der Favoriten auf den Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Hinter einem möglichen direkten Wiederaufstieg musste in Minden jedoch ganz schnell ein Haken gemacht werden. "Damit war überhaupt nicht zu rechnen, dass man sich so schwer tut in der Liga" , sagt Mindens Trainer Aaron Ziercke, der im Januar vom Co-Trainer zum Cheftrainer befördert wurde. Zuvor hatte sich der Verein von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson getrennt.

"Als der Verein auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich das machen möchte, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht mit gerechnet ", sagt Ziercke im Gespräch mit dem WDR: " Für mich war das keine Frage, dass ich das mache, weil der Verein mir viel zu sehr am Herzen liegt."