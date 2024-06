 DEL: Früherer Kölner Meisterspieler Beresin gestorben

Der gebürtige Russe lebte zuletzt in Florida, zur Todesursache gab es keine Angaben.

Sagenhafte 104 Tore

Flügelstürmer Beresin war 1994 zu den Kölner Haien gekommen und bracht es während zwei Jahren in nur 106 Spielen inklusive Play-offs auf sagenhafte 104 Tore. Mit den Haien gewann er 1995 den Titel, in den Play-offs traf er damals 17-mal in 18 Spielen.

1996 wechselte Beresin in die NHL und erzielte in 502 Hauptrunden-Spielen für Toronto, Phoenix, Montreal, Chicago und Washington 160 Tore.

2004 beendete der langjährige russische Nationalstürmer seine Karriere.

Quelle: sid