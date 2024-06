Tschechiens Schick - zwischen Sorgenkind und Torschützenkönig

Die glorreichen Zeiten der Tschechen mit Stars wie Pavel Nedved oder Milan Baros sind lange vorbei. Dennoch ist das Team von Trainer Ivan Hasek nicht zu unterschätzen. Einer der Hoffnungsträger ist dabei Stürmer Patrik Schick. Der Profi von Double-Gewinner Bayer Leverkusen überzeugte in der Bundesliga zuletzt mit spielerischer Klasse und Torgefahr - eine Kombination, die man bei Mittelstürmern nur selten findet.

In der Nationalmannschaft kann Schick mit 19 Treffern in 38 Länderspielen eine gute Quote vorweisen. Außerdem strotzt der Angreifer nach der starken Saison in Leverkusen nur so vor Selbstvertrauen, hatte er doch mit vielen späten Toren großen Anteil am Erfolg der "Werkself".

Patrik Schick in Leverkusen von Verletzungen geplagt

So verwundert es nicht, dass der 28-Jährige im Team der Tschechen gesetzt ist - vorausgesetzt, er ist fit. Und genau das war in den letzten Jahren nur selten der Fall. Seit dem 20. Oktober 2022 verpasste Schick mit Adduktorenbeschwerden und einer Wadenverletzung insgesamt 40 Spiele in der Bundesliga. Auch fiel Schick für die gesamte EM-Qualifikation der Tschechen aus.