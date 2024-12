BVB-Handballerinnen kassieren erste Niederlage

Vier MInuten nach Wiederanpfiff traf Lassource zum 16:16-Ausgleich, in Führung ging der BVB aber nie. Stattdessen zogen die Gäste kurz vor Schluss davon. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende stellte Lisa Friedberger per Siebenmeter auf 23:28 aus BVB-Sicht und sorgte damit für die Entscheidung.

Weiter geht es für die BVB-Handballerinnen am 5. Januar (16.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Tabellendritten VfL Oldenburg.

Auch Blomberg-Lippe und Leverkusen verlieren

Die HSG Blomberg-Lippe hat am 10. Spieltag die zweite Niederlage in Folge kassiert und gegen die HB Ludwigsburg in fremder Halle mit 24:32 (10:16) verloren. Nach zwölf Minuten lagen die Lipperinnen bereits mit 1:8 hinten und erholten sich davon nicht mehr. In der Tabelle rutscht die HSG auf Rang sech ab und steht bei 11:9 Punkten.

Tabellenletzter bleibt Bayer Leverkusen. Die Elfen kassierten auch im neunten Saisonspiel eine Niederlage und unterlagen dem VfL Oldenburg deutlich mit 16:26 (6:9). Bayer ist damit weiter punktlos in dieser Saison.

