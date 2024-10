European League: Gummersbach zu Gast in Island

Nachdem der VfL Gummersbach am Samstagabend einen Punkt beim 24:24 gegen Göppingen ergatterte, dauerte es nicht lange, da lag der Fokus schon wieder auf einem anderen Spiel. Am Dienstag ist Gummersbach in der Europan League beim isländischen Klub FH Hafnarfjördur gefordert. Anwurf ist um 22.30 Uhr deutscher Zeit.