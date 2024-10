Nach emotionalem Sommer: Rückkehrer Mahé in Gummersbach angekommen

Es war der Überraschungstransfer im vergangenen Handball-Sommer. Nach elf Jahren kehrte Weltstar Kentin Mahé zum VfL Gummersbach zurück. In Gummersbach war Mahé zwischen 2011 und 2013 zum Topspieler herangereift.

" Es ist ein anderes Gefühl als damals, weil ich in einer anderen Lebenslage bin ", sagte Mahé dem WDR über seine Rückkehr nach Gummersbach mit Frau und zwei Kindern. Damals seien auch sportlich " die Dinge ein bisschen anders " gewesen. Man habe nicht um die ersten Plätze gespielt, sondern nur gegen den Abstieg. Der Anspruch und auch die Professionalität im Verein seien anders gewesen. Elf Jahre später ist er dagegen " sehr begeistert von diesem Verein ".