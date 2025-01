Serie ausgebaut - Blomberg-Lippe ringt auch den BVB nieder

Dortmunds Leistung schwankt

In der Anfangsphase begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, ehe Laura Rüffieux, Laetitia Quist und Maxi Mühlner per Siebenmeter mit drei Treffern in Serie erstmals für eine Drei-Tore-Führung Blombergs sorgten (8:5/19. Minute). Der BVB kämpfte sich bis zur Halbzeitpause wieder heran, Lena Degenhardt verkürzte den Rückstand in der 30. Minute auf 13:12.

Nach der Pause verschlief Dortmund die Anfangsphase der zweiten Hälfte, sodass Blomberg sich bis zur 38. Minute wieder auf 18:13 absetzten konnte. Doch dann ließen die Gastgeberinnen wieder nach, Dortmund bekam Aufwind. Nach einem Treffer von Emma Olsson (51.) war der BVB pünktlich zur Schlussphase wieder voll im Spiel (23:22).

Nieke Kühne (53.) brachte die HSG wieder mit zwei Toren in Front (25:23), Quist entschied die Partie mit einem Wurf in den Winkel zum 28:25 (60.) 54 Sekunden vor Spielende.

European League am Wochenende

Für Dortmund geht es am Samstag (16 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in der European League bei Ikast Handbold (Dänemark) weiter, Blomberg empfängt am Sonntag (16 Uhr) den polnischen Klub MKS Zaglebie Lubin.