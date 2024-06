Das teilte der FC am Mittwoch (19.06.2024) mit. "Wir freuen uns sehr, dass Luca nach seiner Leihe fester Bestandteil unserer Mannschaft wird", ließ sich Kölns Geschäftsführer Christian Keller in der Mitteilung zitieren: "Luca bringt die fußballerische Qualität mit, um unserem Offensivspiel entscheidende Impulse zu geben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er diese Qualität in der neuen Saison noch konstanter einbringen wird."

Waldschmidt war im Sommer 2023 auf Leihbasis aus Wolfsburg nach Köln gewechselt und hatte in der vergangenen Saison in 22 Spielen für den FC drei Tore erzielt.