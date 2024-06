Da die Kölner wegen der von der Fifa verhängten Transfersperre auch in diesem Sommer noch nicht auf dem Transfermarkt tätig werden dürfen, ist klar, dass der FC beim Neustart in der 2. Liga auch auf die eigenen Talente setzen muss. Nachdem kürzlich erst U17-Weltmeister Fayssal Harchaoui in Köln verlängert hatte, zog Pauli nun nach.

Pauli - In Düsseldorf aufgewachsen, in Köln zu Hause

Der FC teilte am Dienstag mit, dass er einen langfristigen Vertrag unterschrieben habe - auf dem Bildschirm, vor dem Pauli dabei saß, stand unter " Schön, dat de blievs " die Jahreszahl 2027. Bevor Pauli 2021 in die U17 der Kölner wechselte, wurde er bei Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf ausgebildet.

Ich bin zwar in Düsseldorf aufgewachsen, fühle mich mittlerweile aber wie ein echter Kölner. Julian Pauli

Pauli wurde am 18. Juli 2005 in London geboren und zog mit seinen Eltern im Alter von fünf Jahren nach Düsseldorf, wo er aufwuchs und im Nachwuchsleistungszentrum spielte.

FC-Geschäftsführer hofft auf Durchbruch bei den Profis

FC-Geschäftsführer Christian Keller freut sich darüber, ein weiteres Talent an den Verein gebunden zu haben: " Julian bringt vieles mit, um ein richtig guter Innenverteidiger zu werden: seine Robustheit, sein Tempo, seine Zweikampfstärke und allen voran auch seine Mentalität ." Nun hofft der Club auf seinen " Durchbruch in unsere Lizenzspielermannschaft ".

Vor der Unterschrift Paulis konnte der FC nach dem Bundesliga-Abstieg gleich mehrere Spieler trotz ihrer Ausstiegsklauseln halten. Timo Hübers war am Sonntag nach Jan Thielmann und Eric Martel der dritte Spieler, der die 2. Liga einem Ausstieg aus dem Vertrag vorzog.