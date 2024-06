Der 1. FC Köln hat trotz der Sperre durch den Fußball-Weltverband Fifa seinen zweiten Transfer des Sommers getätigt. Der Bundesliga-Absteiger verpflichtete das Offensivtalent Chilohem Onuoha aus der Jugendabteilung von RB Leipzig, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Spielberechtigt ist der 19-Jährige für die Kölner indes noch nicht.

Wegen Registrierungssperre Leihe nach Ostwestfalen

Onuoha wird daher für die anstehende Saison an den Drittligisten SC Verl ausgeliehen. Das teilte der FC am Dienstag mit. Möglich ist dieses Modell, weil es sich bei der Sanktion durch die FIFA nicht um eine Transfersperre, sondern um eine Registrierungssperre handelt.

Das gleiche Prozedere wie schon bei Ouro-Tagba

Diese gilt noch für die Transferphase in diesem Sommer, ab dem kommenden Winter darf der Klub wieder neue Spieler registrieren und dann auch einsetzen. In der vergangenen Woche hatte Köln schon die Verpflichtung von Stürmer Mansour Ouro-Tagba (19) vom Drittligisten 1860 München verkündet, er wird zunächst an den Zweitligisten Jahn Regensburg verliehen.