In diesen Tagen geht es um die körperliche Fitness. Trainer Karel Geraerts versucht die physischen Voraussetzungen der Spieler des FC Schalke 04 zu verbessern. Damit sich wieder mehr sportliche Erfolge für den in der 2. Bundesliga derzeit abgestürzten Klub (Tabellenplatz 16) einstellen als zuletzt.

Die jüngste Pleite gegen die SV Elversberg (1:2) gilt für viele Anhänger und Beobachter als vorläufiger Tiefpunkt in der jüngeren Vereinsgeschichte. Intensive Trainingseinheiten mit speziellen Ausdauertests sind das Mittel der Wahl des Trainerteams, um aus diesem Tief schnellstmöglich herauszufinden. So plausibel wie altbewährt.

Wenn es doch auf den anderen Feldern, die diesen Klub betreffen, auch nur so schlicht und pragmatisch zuginge beim S04: Es ist alles kompliziert im Profifußball, bei den Schalkern traditionell nur noch um ein Vielfaches schwieriger. Die Probleme sind - analog zur Tabellensituation - sehr komplex.

Knäbel und Hechelmann zum Rapport

Vor allem das Führungsteam um Vorstand und Aufsichtsrat hinterlässt viele Fragen. Spätestens im kommenden Sommer wird Sportvorstand Peter Knäbel den Klub wieder verlassen. Die Kritik an Knäbels Arbeit wurde zuletzt immer lauter, so dass er einer vorzeitigen Beurlaubung mit seiner Entscheidung wohl noch zuvor kam. Aufsichtsratschef Axel Hefer fordert derweil "vom Vorstand und von der sportlichen Führung eine Aufarbeitung des Saisonstarts sowie eine offene und umfängliche Fehleranalyse" .

Daraus folgt: Knäbel und der vom Sportvorstand vom Chefscout zum Sportdirektor beförderte André Hechelmann sollen dem Aufsichtsrat nun ausführlich erklären, was sie alles falsch gemacht haben vor Saisonbeginn. Sie müssen zum Rapport antreten.

"Bis zum Winter wollen wir Klarheit darüber haben, welche Veränderungen und Anpassungen nötig sind – auf und neben dem Platz" , so Hefer. Er fuhr fort: "Wir wollen die Erkenntnisse mit ins Wintertransferfenster nehmen. Diese Analyse ist absolut notwendig, damit der Verein langfristig erfolgreich arbeiten kann."