"Wir erwarten vom Vorstand und von der sportlichen Führung eine Aufarbeitung des Saisonstarts sowie eine offene und umfängliche Fehleranalyse" , sagte Hefer im Interview mit dem vereinseigenen Mitgliedermagazin "Schalker Kreisel" (Montag, 20.11.2023). Fehler könnten zwar passieren, "sie dürfen sich aber nicht wiederholen" .

Der Bundesliga-Absteiger hat nach 13 Spieltagen vier Siege auf dem Konto und ist nur Tabellen-16. Hefer will nun klären, warum der Klub "nach 2020/2021 schon zum zweiten Mal in einem kurzen Zeitraum in diese Negativspirale" gekommen ist. 2021 waren die Knappen aus dem Oberhaus abgestiegen, 2023 erneut.