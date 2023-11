Schalke-Boss Hefer offen für Tönnies-Engagement

Tillmann soll sich einbringen

Viel verspricht sich Hefer vom neuen Vorstandschef Matthias Tillmann, der sein Amt am 1. Januar antreten wird. Tillmanns Erfahrungsschatz sei "sehr breit. So bringt er neben Erfahrung im Bereich Marketing und Sponsoring auch Kenntnisse in Finanzen, Strategie, Produktentwicklung und Contentproduktion ein."