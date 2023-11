Verl spaziert ins Halbfinale

Der SC Verl dominierte die Partie beim 5:0 (3:0)-Erfolg über Wattenscheid 09 von Beginn an. Beim 1:0 dribbelte sich Yari Otto (13.) durch den 09er-Strafraum und schloss mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck ab. Die Ostwestfalen blieben am Drücker und legten sieben Minuten später das zweite Tor nach: Barne Pernot (20.) wurde nicht ernsthaft attackiert und traf aus 25 Metern zum 2:0. Verl drückte noch vor der Pause auf die Entscheidung. Patrick Kammerbauer (23.) scheiterte am Pfosten, Otto (25.) lupfte den Ball knapp am Tor vorbei. Maximilian Wolfram (35.) erzielte schließlich mit einem Schlenzer das 3:0.

Wattenscheid kam zwar mutig aus der Kabine, doch Verl sorgte schnell wieder für klare Verhältnisse. Nach einem Doppelschlag durch Tobias Knost (66.) und Hendrik Mittelstädt (68.) waren die letzten Zweifel am Verler Erfolg beseitigt.