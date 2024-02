Leverkusen außen vor - der Fußball in NRW steckt in der Krise

In allen drei deutschen Profi-Ligen sind Vereine aus Nordrhein-Westfalen (NRW) vertreten. Fünf Klubs spielen im Oberhaus, drei in der 2. Bundesliga und sieben in der 3. Liga. Für den Großteil verläuft die Saison bisher enttäuschend. Klubs wie Schalke 04 und der MSV Duisburg kämpfen ums Überleben.

Leverkusen auf Meisterkurs, Dortmund "läuft der Musik hinterher"

In der Bundesliga läuft es aus NRW-Sicht in dieser Saison nur für Bayer Leverkusen richtig gut. Die Werkself hat sich mit dem 33. ungeschlagenen Bundesligaspiel in Folge jüngst in die Geschichtsbücher eingetragen und ist auf bestem Wege zur ersten Meisterschaft.

Die war für Borussia Dortmund in der vergangenen Spielzeit schon zum Greifen nah. Erst am letzten Spieltag schnappte der FC Bayern den Borussen den lang ersehnten Titel vor der Nase weg. In der aktuellen Spielzeit läuft der BVB seinen eigenen Ansprüchen weit hinterher und liegt nach 23 Spieltagen schon 20 Punkte hinter Leverkusen. Dortmund gewinnt nur jedes zweite Bundesliga-Spiel.