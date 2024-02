Trotz der größer werdenden Abstiegssorgen denkt Karel Geraerts nicht an einen Rücktritt als Trainer beim FC Schalke 04 und will die Wende schaffen. "Ich werde nicht aufgeben. Das ist das Einfachste, was man im Leben und im Fußball tun kann. Ich werde es nicht tun", sagte der Belgier nach dem schwachen 0:3 beim 1. FC Magdeburg. Schalke liegt als 14. der 2. Fußball-Bundesliga noch vier Punkte vor der Abstiegszone.

Schalke im Glück: Konkurrenz spielt mit

Nur durch die Ergebnisse der Konkurrenz hat sich die Lage des Absteigers nicht deutlich verschlimmert. "Das ist die einzig positive Sache an diesem Wochenende, dass die Teams um uns herum kein perfektes Ergebnis geschafft haben" , sagte Geraerts. Der Blick auf die Tabelle beunruhigt ihn deshalb noch nicht: "Ich bin jetzt nicht in Panik."