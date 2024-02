In Münster an der Hammer Straße trafen am Freitagabend zwei Teams der Stunde der 3. Liga aufeinander. Münster startete mit zuletzt zwei Auswärtssiegen im Gepäck, aber auch der abstiegsgefährdete Gast aus Duisburg hatte zuletzt zweimal hintereinander gewonnen. Ein weiterer Dreier in Münster würde die "Zebras" nach Monaten der Depression sogar erstmals wieder über den Strich der Abstiegszone führen - so die Ausgangslage.

Video starten, abbrechen mit Escape Preußen Münster schlägt dezimierte Duisburger Sport. . 04:42 Min. . Verfügbar bis 23.02.2025. WDR.

Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da hätte der MSV schon die gewünschte Richtung einschlagen können - oder sogar müssen. Ein langer Schlag nach vorn landete in den Füßen von Alexander Esswein. Der routinierte Angreifer drang in den 16er ein und legte am Fünfer quer für Daniel Ginczek. Doch dem Winter-Neuzugang passierte das Unglaubliche: Der Ball versprang und Ginczek traf die Kugel vor dem verwaisten Kasten nicht.

Ritter sieht Rot, MSV in Unterzahl

Die Preußen fingen sich erst nach zehn Minuten, konnten die bis dahin stürmisch verlaufene Partie erst dann ein wenig beruhigen. Und so ganz langsam übernahmen die Gastgeber die Initiative. In der 26. Minute ein langer Ball aus der Preußen-Abwehr in den Lauf von Stürmer Joel Grodowski. MSV-Abwehrmann Joshua Bitter hatte die Situation unterschätzt und räumte den Preußen-Angreifer als letzter Mann dann rüde ab - Rote Karte. Der MSV war nur noch zu zehnt auf dem Platz.