Gladbacher Offensive entfaltet ihr Potenzial

"Das war ein wilder Ritt mit vielen Emotionen und vielen Torszenen" , sagte Trainer Gerardo Seoane nach dem ersten Sieg in der Rückrunde. Der Schweizer freue sich, "dass uns so eine gute Leistung gelungen ist über die ganze Spielzeit" . Vor allem der zuletzt stark kritisierte Angriff zeigte endlich sein ganzes Potenzial, überrollte immer wieder die wacklige Defensive der Bochumer.