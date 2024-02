Nach Fehlerfestival gegen Hoffenheim: Der BVB "läuft der Musik hinterher"

Einfache Fehler laden Hoffenheim ein

Die Pausenführung durch Tore von Donyell Malen (21.) und Nico Schlotterbeck (25.) gab der BVB leichtfertig aus der Hand. "In der zweiten Halbzeit verdoppeln oder verdreifachen wir unsere individuellen Fehler" , sagte Brandt. Doppelpacker Maximilian Beier (61. und 64.) bestrafte das eiskalt. Ihlas Bebou (2.) hatte die Gäste zuvor nach einem Patzer in der Dortmunder Hintermannschaft in Führung gebracht.

Terzic bemängelte Defizite in der "Restverteidigung und Absicherung" . Es sei komplett die Schuld des BVB gewesen, "den Gegner wieder ins Spiel kommen zu lassen. Das ist extrem frustrierend." Man habe den Gegner "eingeladen, mit wenig Aufwand zu Torchancen gekommen". Hoffenheim nahm die Einladung an und fügte dem BVB die schmerzvolle Heimniederlage zu.

