Bayer Leverkusen - als Mitfavorit in die Europa League

Vieles läuft aktuell bei Bayer Leverkusen rund: In der Bundesliga konnte das Team von Xabi Alonso gerade erst nachweisen, dass es nicht umsonst als Kandidat für ganz vorne zählt. Nach dem 2:2 im Topspiel gegen Bayern München grüßt man schließlich als Spitzenreiter vom Bayer-Kreuz zur nationalen Konkurrenz. Am Donnerstag (21.09.2023) beginnt gegen den schwedischen Klub BK Häcken für Leverkusen die Europa League.

Bayer hat "Hunger auf mehr"