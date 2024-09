Nations League: Alle Infos zum Deutschland-Spiel in Düsseldorf

Zum Besuch des öffentlichen Trainings sind Tickets erforderlich, die im Vorfeld gratis ausgestellt wurden. Die Tickets sind schon alle weg, ein Besuch ohne Karte ist nicht möglich.

Wie ist die sportliche Bedeutung einzuordnen?

Es ist der erste Test für die DFB-Elf nach dem bitteren Viertelfinal-Aus. Expertinnen, Experten und Fans werden vor allem beobachten, ob und wie die Abgänge der Mittelfeld-Strippenzieher Toni Kroos und Kapitän Ilkay Gündogan aufgefangen werden können. Auch Thomas Müller trat zuletzt aus der Nationalelf zurück.

Genau wie Manuel Neuer - der langjährige Stammtorwart überließ das Feld nun Marc-André ter Stegen. Der Ex-Gladbacher ist Torhüter beim spanischen Topklub FC Barcelona. Neuer Kapitän ist zudem Joshua Kimmich. Seine Stellvertreter sind Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Kai Havertz (FC Arsenal).

Deutschland spielt in der Nations League A in Gruppe drei. Gegner in den sechs Gruppenspielen sind die Niederlande (nächstes Spiel in Amsterdam am Dienstag, 10.09., 20.45 Uhr), Bosnien-Herzegowina und Ungarn. Die Liga A ist die höchste der vier Nationenligen.

Die Nations League hat auch eine Bedeutung für die WM-Qualifikation 2026: Die vier besten Gruppensieger der Nations League spielen - sofern sie nicht schon für die WM qualifiziert sind - mit den zwölf Gruppenzweiten der zwölf regulären WM-Qualifikationsgruppen in vier Turnierbäumen mit Halbfinale und Finale die vier weiteren europäischen WM-Teilnehmer aus.