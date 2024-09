Oberhausen verhindert Lottes Sprung an die Regionalliga-Spitze

Nun ist auch die Serie der Sportfreunde gerissen. Als einziges noch ungeschlagenes Team der Regionalliga West gingen sie in das Nachholspiel am Samstag gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ein Sieg hätte gleichzeitig den Sprung an die Tabellenspitze bedeutet. Doch es kam anders: Am Ende verlor Lotte mit 1:4 und ist nun Vierter. RWO rückt durch den Erfolg bis auf einen Punkt an den Aufsteiger ran.