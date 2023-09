Über die Frage, ob Bayer 04 Leverkusen im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft ein ernsthafter Konkurrent für den Serienchampion werden könnte, mochte FCB -Trainer Thomas Tuchel in der Nacht zum Samstag nicht philosophieren. "Da habe ich keine schlaue Antwort drauf. Es ist ein Marathonlauf" , sagte Tuchel. Am Ende bekomme jeder das, was er verdiene, meinte Tuchel.

Spannendes Titelrennen erscheint möglich

Nachdem sich die Münchner in der Vorsaison erst am letzten Spieltag den Titel vor Borussia Dortmund gesichert hatten, macht der Start in die neue Spielzeit den Fußballfans in Deutschland wieder Hoffnung auf Nervenkitzel im Meisterschaftskampf. "Die Saison fängt erst an, wir freuen uns auf eine spannende" , sagte Bayern-Neuzugang Konrad Laimer.

Das mitreißende 2:2 in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena war auf jeden Fall Werbung für die Bundesliga. "Für die Zuschauer war es, glaube ich, ein geiler Abend" , sagte der Leverkusener Jonas Hofmann. "Die Erwartungen an ein Topspiel haben beide Mannschaften erfüllt."

Quelle: dpa/red