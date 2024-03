1. FC Köln: Mark Uth zurück im Training

Uth hatte in der vergangenen Saison nach einer Operation an den Adduktoren und einer Schambeinentzündung nur fünf Pflichtspiel-Einsätze absolviert. Beim Comeback im August verletzte er sich erneut, kam zwischen Oktober und Dezember zu acht Pflichtspiel-Einsätzen und fehlte nun wieder seit seiner Innenbandblessur, die er sich in einem Testspiel bei Rot-Weiss Essen am 6. Januar zugezogen hat.

Quelle: dpa