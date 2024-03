Der gebürtige Mönchengladbacher Finkgräfe, der am Mittwoch 20 wird, hat bereits 17 Spiele in dieser Saison absolviert, in den letzten zwölf Partien stand er jeweils in der Startelf. Der Verein hat die Vertragsverlängerung bisher nicht offiziell bestätigt.

Quelle: red/dpa