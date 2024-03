Köln im Trainingslager - voller Fokus auf den Angriff

24 Grad und Sonne, ein Fünf-Sterne-Ressort und Abkühlung im Pool - es macht einen recht idyllischen Eindruck, was der 1. FC Köln am Dienstag (19.03.2024) auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken so postete. Fast wie in einem Trainingslager in der Sommervorbereitung. Nur: Es ist gar nicht Sommer.