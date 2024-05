Schulze Niehues zieht mit Schulz gleich

Für Münsters Torhüter Schulze Niehues, der seine Karriere beendet, war es ein bittersüßer Abschied. Der 35-Jährige spielte bereits in der U19 für den Adler-Klub und mit dreijähriger Unterbrechung seit 2007 in der 1. Mannschaft. Am Samstag absolvierte Schulze Niehues sein 306. Spiel für den Klub und zog mit dem bisherigen Rekordspieler Rudi Schulz gleich.