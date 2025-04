1. FC Düren: Insolvenz eröffnet, Spieler und Trainer kündigen

" Der Insolvenzverwalter hat uns heute darüber informiert, dass das Verfahren eröffnet wird ", erklärte Sportchef und Kapitän Adam Matuschyk am Montag gegenüber dem Reviersport. Auch der kicker berichtete.

Spieler und Trainer kündigen

Diese Entscheidung hatte auch direkte Auswirkungen auf die Regionalliga-Mannschaft des Vereins: " Es gab die Möglichkeit, dass alle Spieler des Regionalliga-Kaders ihre Verträge mit sofortiger Wirkung kündigen. Davon haben die Spieler Gebrauch gemacht ", so Matuschyk. Auch Trainer Kristopher Fetz hat gekündigt. Da die Spieler in diesem Jahr noch nicht bezahlt wurden, können die Gehälter der vergangenen drei Monate durch die fristgerechte Kündigung zum Jahresende über das Insolvenzgeld nachgezahlt werden.