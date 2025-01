RWO - neuer Angriff mit neuem Vorstand

Ziel: Unter Uhlig in die 3. Liga

Der seit Jahren angestrebte Aufstieg in die 3. Liga soll nun unter Sommers' Nachfolger gelingen. Der Ehrenrat bestimmte am Montag wie erwartet den Ex-Essener Marcus Uhlig zum neunen starken Mann auf der Oberhausener Kommandobrücke.

"Das Ziel ist der Sprung in die 3. Liga. Das soll so schnell wie möglich realisiert werden" , kündigte Uhlig bei seiner Antrittsrede an. Was dafür nötig sein wird, wissen sie in Oberhausen. "Wir müssen mehr Finanzkraft haben. Ich denke, dass wir die Anzahl von Sponsoren in den nächsten Monaten sicherlich verdoppeln können" , kündigte der 53-Jährige an. Einen bestimmten Zeitplan gebe es nicht, "aber da gehört RWO mindestens wieder rein. In die Top 50 im deutschen Profifußball."

Sponsoren sollen verdoppelt werden

Uhlig präzisierte: "Es laufen bereits aussichtsreiche Gespräche mit einer Agentur zur Akquise von Sponsoren. Derzeit sind das 86 Sponsoren und Förderer, und wir sind sicher, noch im Laufe der Rückrunde auf über 100 zu springen. Das Ziel ist es, zum Ende der kommenden Saison 150 Sponsoren und Förderer von RWO zu haben."

"Wenn ich etwas mache, dann richtig, ganz oder gar nicht, und verschreibe mich mit Haut und Haaren. Ich habe richtig Lust auf RWO und etwas zu bewegen" , erklärte der hauptamtlich arbeitende Uhlig vor der Mitgliederversammlung. Datiert ist der Vertrag von Uhlig bis zum 31. Januar 2028.

Stoppelkamp wird länger gebunden

Eine erste sportliche Meldung hatte Uhlig auch im Gepäck: Der Vertrag mit Spieler-Ikone Moritz Stoppelkamp wurde bis Ende der kommenden Saison verlängert. Danach soll der 38-Jährige vom Spielfeld in einen Verantwortungsbereich bei RWO schlüpfen.

