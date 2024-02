In den letzten beiden Spielen gegen den 1. FC Saarbrücken (1:1) und Köln (3:1) punktete der "kleine" BVB sogar in Unterzahl. "In der Phase, in der wir fast den Ausgleich kassieren und dann mit dem 3:1 eigentlich den Deckel draufmachen, bekommen wir eine Rote Karte. Danach haben wir wie schon letzte Woche sehr, sehr aufopferungsvoll verteidigt. Am Ende war es eine sehr gute Leistung gegen eine wirklich starke Mannschaft" , lobte BVB-Trainer Jan Zimmermann sein Team.