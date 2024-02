Mann des Spiels war Stürmer Daniel Ginczek, der beim 3:1-Sieg (1:1) des MSV einen Doppelpack erzielte. Robin Müller traf in der Nachspielzeit (90.+4) zum Entstand. Vorher hatte Lars Lokotsch (20.) den SC Verl in Führung gebracht. Der MSV bleibt zwar Vorletzter, verkürzte den Rückstand auf das rettende Ufer aber auf fünf Punkte. Der SC Verl kommt dagegen weiter nicht in Tritt und rutschte durch die zweite Niederlage in Folge auf Rang neun ab.