BVB II effizienter als Viktoria Köln

Zunächst kamen die Hausherren etwas besser ins Spiel. Der FC Viktoria Köln erarbeitete sich schnell Ballbesitzanteile von 70 Prozent und machte in seinen Angriffsbemühungen die bessere Figur. Doch die Kölner schlugen daraus kein Kapital.

Umso bitterer für die Rechtsrheinischen, dass der BVB seine eigenen Offensivszenen im ersten Durchgang effizient ausnutzte - vier Torschüsse bis zur Halbstundenmarke, zwei Tore. Erst fand Franz Roggow mit einem schönen Heber im Strafraum Azhil der eiskalt einschob zur Dortmunder Führung. Eberwein erhöhte per Kopf auf 2:0 für die BVB-Reserve.

Noch vor der Pause gelang der trotzigen Viktoria aber der Ausgleich. André Becker war mit seinem Kopfball noch gescheitert (42.), Najar machte es dann besser. Er beförderte die Kugel nach Flanke von Luca Marseiler mit einem sehenswerten Volleyschuss ins Tor.

Köln im Aluminiumpech, BVB II trifft im Gegenzug

Das erste Ausrufezeichen in der zweiten Halbzeit setzten ebenfalls die Hausherren. Marseilers Direktabnahme bei einem Kölner Eckball klatschte an den Außenpfosten (50.).

Und im Gegenzug zeigte sich Borussia Dortmund II erneut eiskalt: Pohlmann tanzte mit einer schnellen Körpertäuschung Michael Schultz aus und traf zum 3:1. Zwar musste kurz vor der Stundenmarke noch BVB-Offensivmann Hettwer wegen einer Notbremse gegen Najar mit Rot vom Feld. Doch der Viktoria gelang auch in Überzahl kein Treffer mehr, obwohl sie das klare Chancenübergewicht hatte.

Viktoria und BVB II erstmal unter der Woche gefordert

Nun stehen für Viktoria Köln zwei Auswärtsspiele an. Zunächst geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) im Mittelrheinpokal-Viertelfinale bei Alemannia Aachen um das Weiterkommen, am Samstag (14 Uhr) muss Köln beim MSV Duisburg antreten. Borussia Dortmund II empfängt am Faschingsdienstag (19 Uhr) Preußen Münster, bevor es am Samstag (14 Uhr) mit dem Duell gegen den SC Verl weitergeht.

Quelle: jti