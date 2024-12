Sieglos-Serie beendet: Aachen dreht Spiel gegen VfB II

Die Schwarz-Gelben haben in der 3. Liga nach zuletzt fünf sieglosen Spielen wieder einen Erfolg gefeiert. Am Samstag gelang der Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus trotz eines frühen Rückstands noch ein 2:1 zu Hause gegen den VfB Stuttgart II. Damit machte die Alemannia in der Tabelle einen großen Sprung und liegt nun auf Rang neun.

Bujupi kommt und trifft für Stuttgart

Die Partie begann mit einem Schreckmoment für die Schwaben, die schon nach vier Minuten wechseln mussten. Für den verletzten Wahid Faghir kam Eliot Bujupi, was noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Zunächst aber hatte die Alemannia eine große Chance zur frühen Führung: Thilo Töpken scheiterte mit seinem Kopfball am blitzschnell reagierenden Dennis Seimen.