Zauberfuß Oppie

Zu keinem Zeitpunkt des Achtelfinals war ersichtlich, dass die Ostwestfalen der letzte verbliebene Drittligist im Wettbewerb sind. Auch nicht auf individueller Ebene: Christopher Lannert sorgte mit einem traumhaften Fernschuss (28.) für die Führung und den Glauben an die Überraschung. Julian Kania erhöhte per Elfmeter (36.), das Anschlusstor von Michael Gregoritsch (63.) sorgte für Spannung - bis Louis Oppie sich in die Helden-Riege einreihte:

Nach seinem knallharten Schuss ins kurze Eck (81.) taufte der vereinseigene X-Kanal den linken Außenverteidiger, der bereits am Freitag gegen Ingolstadt traumhaft getroffen hatte, zum "Bielefelder Roberto Carlos ". Immer, wenn der Zauberfuß sich in Strafraumnähe befand, tönte ein lang gezogenes " Schieeeß " durch das Stadion. "Es war geil, vor der Süd, wenn man da trifft: Was da los ist, ist Wahnsinn" , schwärmte der Torschütze.